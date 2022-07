Euro femminile, Bergamaschi salva l'Italia: le pagelle del capitano rossonero

MilanNews.it

Il capitano del Milan Valentina Bergamaschi ha salvato l'Italia da una eliminazione prematura agli Europei che si stanno giocando in Inghilterra. Con un suo gol al 62' minuti, infatti, la calcaitrice rossonera ha pareggiato i conti con l'Islanda. Ora le Azzurre, con un punto ottenuto in due partite, dovranno giocarsi il tutto per tutto contro il Belgio. Tra le migliori in campo proprio Bergmaschi, la cui prestazione positiva è andata oltre il gol segnato. Queste le pagelle dei maggiori quotidiani nazionali:

Gazzetta: 7

CorSport: 7

Tuttosport: 6.5

CorSera: 6.5