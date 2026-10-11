Euro rivali: il Salisburgo pareggia 0-0 in casa contro il Grazer

Nella giornata di ieri - quindi gli austriaci avranno un giorno di riposo in più - è sceso in campo anche il Red Bull Salisburgo, prossimo avversario del Milan in Europa League. La squadra cadetta della Red Bull ha pareggiato 0-0 contro il Grazer e continua così in un avvio di stagione un po' lontano dai soliti standard di dominio assoluto in patria: il Salisburgo, dopo 8 giornate di campionato, è "solo" secondo con 5 vittorie e 3 pareggi.

SALISBURGO, LA FORMAZIONE DELL'ULTIMA SFIDA DI CAMPIONATO

RB Salisburgo: Fruchtl; Lainer, Boma, Drexler, Schmid; Barry, Kratzig; Lindstrom, Kitano, Vertessen; Konate. All. Rohl

SALISBURGO-MILAN: DATA, ORA E DIRETTA TV DELLA SFIDA DI EL

2ª giornata EL (giovedì 15 ottobre 2026, ore 18.45): Salisburgo-Milan - Sky