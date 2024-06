Euro2024, le ufficiali di Svizzera-Germania: Okafor ancora in panchina

Al Deutsche Bank Park di Francoforte fra poco meno di un'ora andrà in scena l'ultima partita del girone A di Euro2024 fra Germania e Svizzera, con i padroni di casa che punteranno a fare 3 su 3 dopo l'ottimo inizio avuto nella competizione. Dal canto loro, invece, gli Elvetici proveranno a terminare bene il girone ipotecando il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Per questo motivo i due commissari tecnici hanno deciso di puntare sul loro migliore undici a disposizione, non lasciando fuori praticamente nessuno. Da notificare la terza panchina consecutiva per l'attaccante del Milan Noah Okafor, al momento praticamente mai preso in considerazione dal CT Yakin, che in questa fase a gironi non l'ha fatto scendere in campo neanche per un minuto.

SVIZZERA-GERMANIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Feuler, Chaka, Aebischer; Rieder, Ndoye; Embolo. Allenatore: Murat Yakin. A disposizione: Mvogo, Kobel, Stergiou, Elvedi, Zediger, Vargas, Zakaria, Sierro, Shaqiri, Jashari, Okafor, Steffen, Zuber, Duah, Amdouni.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kross; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Allenatore: Julian Nagelsmann. A disposizione: Baumann, ter Stegen, Raum, Schlotterbeck, Anton, Henrichs, Koch, Gros, Fuhrich, Muller, Sané, Can, Fullkrug, Beier, Undav.

STADIO: Deutsche Bank Park, Francoforte

ARBITRO: Daniele Orsato (ITA)

EURO2024, GIRONE A: CLASSIFICA

1. GERMANIA 6pt

2. SVIZZERA 4pt

3. SCOZIA 1pt

4. UNGHERIA 0 pt