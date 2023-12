Europa League, le partite delle 18:45. Giocano 7 possibili avversarie del Milan

Si riporta di seguito il programma odierno dell'ultima giornata della fase a gironi di Europa League:

18:45 - LASK vs Tolosa

18:45 - Leverkusen vs Molde

18:45 - Panathinaikos vs M. Haifa

18:45 - Qarabag vs Hacken

18:45 - Rennes vs Villarreal

18:45 - Roma vs S. Tiraspol

18:45 - Royale Union SG vs Liverpool

18:45 - Slavia Praga vs Servette

Tra queste, le seguenti squadre potrebbero essere avversarie del Milan nei playoff di febbraio:

Tolosa

Rennes/Villarreal

Slavia Praga

Molde/Qarabag