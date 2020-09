Europa League, Milan: ecco perché Rebic è inserito nella lista UEFA

Nella giornata odierna il Milan ha aggiornato la lista UEFA per l'Europa League, inserendo anche i volti nuovi: Tatarusanu, Tonali e Brahim Diaz. Nell'elenco diramato dai rossoneri c'è anche Ante Rebic, che però contro lo Shamrock Rovers non potrà scendere in campo. Più di un anno fa il nativo di Spalato aveva rimediato un'espulsione e una conseguente squalifica di cinque turni - poi ridotta dalla UEFA a tre, più una con la condizionale - per aver affondato un tackle nei confronti del portiere dello Strasburgo e, soprattutto, per essersi scagliato animatamente, insultando, contro gli ufficiali di gara. Il Milan ha quindi inserito in lista anche Rebic per potergli far scontare tutta la squalifica: se i rossoneri dovessero vincere tutti e tre i turni preliminari allora il croato tornerà ad essere disponibile nella fase a gironi di Europa League.