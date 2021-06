Europei: Ceferin, non sono favorevole a formula itinerante

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Non sono favorevole a questa formula, e non credo che la rifaremo presto". Lo ha affermato il presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin, in un'intervista a Raisport, a proposito della forumula itinerante degli Europei di calcio. "Siamo felici - ha precisato, riguardo al torneo che prende il via stasera - è un messaggio di speranza, è la luce in fondo al tunnel. Il calcio porta speranza alla gente, e questo è importante per noi. Non vediamo l'ora di cominciare, ed è stata ovvia la scelta di Roma", ha concluso Ceferin. (ANSA).