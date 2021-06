Europei, M.Rossi sfotte Mbappè e Ronaldo: "Ci vediamo in spiaggia"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Ci vediamo in spiaggia": lo scrive sui social Marco Rossi, allenatore dell'Ungheria, allegando al post un fotomontaggio in cui ci sono Ronaldo, Neuer e Mbappé, star già fuori dall'Europeo 2020, con la valigia in mano. L'Ungheria è stata eliminata al primo turno proprio dalla Germania con un gol dei tedeschi nel finale dell'ultima partita. (ANSA).