Europeo, possibile apertura di Wembley a 90mila spettatori il 22/6 con la Repubblica Ceca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la terza partita del girone dell'Europeo che l'Inghilterra giocherà in casa a Wembley, potrebbe prevedere il ritorno dello stadio pieno dopo mesi di porte chiuse e capienza ridotta. Ieri i casi di Covid in Inghilterra sono stati poco meno di 2500, con 13 vittime. L'effetto della campagna vaccinale è evidente su tutto il territorio e dunque il governo, dopo alcuni test effettuati recentemente, è pronto a dare il via libera alla capienza totale, cioè 90mila spettatori. Le prime due partite contro Croazia e Scozia, vedranno il libero accesso a 22 mila persone, poi potrebbe arrivare l'ok per la capienza totale. Variante inglese permettendo.