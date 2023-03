Eurorivale, il Tottenham cade al Molineaux: il Wolverhampton vince 1-0

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Seconda sconfitta consecutiva per il Tottenham di Antonio Conte, avversario del Milan agli ottavi di Champions League. Dopo aver perso per 1-0 contro lo Sheffield in FA Cup, infatti, gli Spurs cadono anche in campionato sul campo del Wolverhampton. Al Molineaux Stadium i londinesi sono stati castigati da una rete al minuto numero 82' di Adama Traore.