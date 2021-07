Everton, futuro incerto per Kean: in passato fu accostato anche al Milan

Moise Kean, dopo la buona stagione al PSG, è tornato all’Everton dato che il prestito è terminato. In Inghilterra ha trovato Rafael Benitez, nuovo coach dei Toffees. Stando a quanto riportato dal The Athletic, il futuro di Kean sarebbe incerto, e quasi sicuramente dovrebbe lasciare Goodison Park. Nelle passate sessioni di mercato, l’attaccante ex Juventus, venne accostato anche al Milan. Poi però l’affare non si concluse. Non si sa mai che possa tornare il suo nome intorno al mondo rossonero dato che la dirigenza sta cercando una terza punta giovane da affiancare a Ibrahimovic e Giroud.