Ex Milan, Gilardino è il nuovo allenatore della Primavera del Genoa

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - GENOVA, 01 LUG - Nuovo tecnico per la formazione Primavera del Genoa che dopo la retrocessione ripartirà dal campionato Primavera 2. Si tratta di Alberto Gilardino, Campione del Mondo nel 2006, che da giocatore ha segnato 20 reti in 52 partite tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Grifone. Gilardino ha allenato Rezzato, Pro Vercelli e nell'ultima stagione il Siena. Ad annunciarlo la società rossoblù in una nota ufficiale "Bentornato in casa rossoblù Mister!" ha scritto il club sui social. (ANSA).