Ex Milan, Romagnoli lascia la Lazio: va in Qatar per 3 milioni

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Oggi alle 19:40News
di Manuel Del Vecchio
Romagnoli lascia la Lazio e va in Qatar. L'ex Milan va all'Al Sadd per tre milioni di euro e sarà allenato da Roberto Mancini

Sei mesi dopo Alessio Romagnoli lascia la Lazio e questa volta va sul serio in Qatar. L'ex capitano rossonero è stato ad un passo dall'Al Sadd già a gennaio, prima che Lotito facesse saltare tutto. O meglio, prima che il tutto venisse rimandato. Racconta Manuele Baiocchini per Sky Sport che ora c'è l'accordo tra i club: 3 milioni di euro. 

Il difensore, in scadenza con la Lazio al 30 giugno 2027, sta limando gli ultimi dettagli relativi al contratto: a breve potrà andare a giocare in Qatar sotto la guida di Roberto Mancini.