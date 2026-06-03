Pochesci: "Al Milan devono spiegarci la figura di Ibrahimovic, cosa è"

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Su TMW Radio, Sandro Pochesci ha parlato così dei rossoneri puntando il dito contro Zlatan Ibrahimovic: le sue parole

Dopo una stagione segnata da risultati inferiori alle attese, il Milan è pronto a cambiare volto. L'esclusione dalla prossima Champions League ha accelerato un processo di rinnovamento che coinvolgerà in maniera significativa l'intera struttura del club.

La società rossonera ha deciso di aprire un nuovo capitolo della propria storia, mettendo fine alla collaborazione con alcune delle figure più rappresentative del recente progetto. Gli addii di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada confermano la volontà di dare una svolta netta e ripartire da basi diverse.

Le prestazioni offerte nel corso della stagione non hanno soddisfatto le aspettative della dirigenza, che si aspettava un percorso ben più competitivo sia in campionato che nelle altre competizioni. Di fronte a un bilancio ritenuto insufficiente, il club ha scelto di intervenire in modo deciso.

Per il Milan inizia ora una fase di ricostruzione, nella quale sarà fondamentale individuare le persone giuste a cui affidare il nuovo progetto. L'obiettivo resta chiaro: tornare a lottare per i vertici del calcio italiano e riconquistare un posto tra le protagoniste del panorama europeo.

Su TMW Radio, Sandro Pochesci ha parlato così dei rossoneri puntando il dito contro Zlatan Ibrahimovic: "Al Milan devono spiegarci la figura di Ibra, cosa è. Per me è tutto lì, è stato capace di mandare via Maldini dopo la vittoria dello Scudetto. Non capisco perché mandano via tutti e lui rimane".