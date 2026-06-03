MN - Eranio spera: “Il Milan deve andare in mano a persone più presenti, il fondo pensa solo al business”

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Stefano Eranio ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews e ha trattato vari temi, in particolare quello legato a Gerry Cardinale e ai fondi che pensano solo al lato economico.

Alla presentazione del podcast "Derbyssimo Legends", la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Stefano Eranio il quale ha trattato vari temi, dalla stagione appena conclusa a quello che succederà nel prossimo futuro in casa rossonera. Di seguito un estratto delle sue parole.

Cardinale ha capito che il Milan non è un gioco? Come si fa ad essere ottimisti con questa proprietà?

“I fondi di solito guadagnano sull’andamento della società perciò anche loro non saranno contenti di come è finita quest’anno perché sono tutti problemi che poi la società dovrà fronteggiare con gli investitori. Perciò non è quello, però il fondo è business e la società Milan deve andare in mano a persone che credono nella società, siano più presenti, poi non dico che debbano sperperare i soldi ma che devono credere in un progetto e far tornare il Milan dove merita”.