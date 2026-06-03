Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: Bartesaghi titolare
Queste le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia, match amichevole di questa sera con fischio d'inizio alle 20.45. Il ct ad interim Baldini schiera un undici totalmente inedito. Dei "grandi" presenti solo Donnarumma ed Esposito, per il resto tanti ragazzi e tanti esordienti. Il rossonero Bartesaghi parte dall'inizio.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. A disposizione: Pereira, Fox, Mahmutovic, Duarte, Selimovic, Curci, Muratovic, Veiga, Goncalves, Kadamani, S. Thill, Duarte. CT: Jeff Strasser
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. A disposizione: Daffara, Palmisani, Palestra, Mane, Camarda, Reggiani, Berti, Faticanti, Fini, Ekhator, Inacio, Dagasso, Ahanor, Fortini. CT: Silvio Baldini
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