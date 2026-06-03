Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali: Bartesaghi titolare

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Oggi alle 20:20News
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia col ct Baldini: tante scelte inedite. Il rossonero Bartesaghi parte dall'inizio

Queste le formazioni ufficiali di Lussemburgo-Italia, match amichevole di questa sera con fischio d'inizio alle 20.45. Il ct ad interim Baldini schiera un undici totalmente inedito. Dei "grandi" presenti solo Donnarumma ed Esposito, per il resto tanti ragazzi e tanti esordienti. Il rossonero Bartesaghi parte dall'inizio.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Michael Pinto; V. Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bohnert; Sinani. A disposizione: Pereira, Fox, Mahmutovic, Duarte, Selimovic, Curci, Muratovic, Veiga, Goncalves, Kadamani, S. Thill, Duarte. CT: Jeff Strasser

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho. A disposizione: Daffara, Palmisani, Palestra, Mane, Camarda, Reggiani, Berti, Faticanti, Fini, Ekhator, Inacio, Dagasso, Ahanor, Fortini. CT: Silvio Baldini