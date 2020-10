F. Galli: "Giusto puntare sui giovani come Colombo e Maldini"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, lo storico ex difensore Filippo Galli ha parlato così del progetto Milan e l'obiettivo dei rossoneri: "Si sta puntando giustamente su due giovani come Colombo e Maldini: se non diamo la possibilità ai ragazzi di crescere è difficile poterli valutare fino in fondo. Il Milan è una delle squadre più giovani e questo dimostra quale sia la visione del club. Mi auguro che il Milan riesca a tenere questo ritmo e a entrare fra le prime quattro per tornare in Champions, poi non facciamo voli pindarici anche se non dobbiamo precluderci nessun obiettivo. La minor pressione dovuta all'assenza di pubblico può aver sbloccato qualche giocatore, non solo nel Milan ma anche in generale: non so se quando torneremo a stadi pieni avremo gli stessi risultati, perché ne sono venuti fuori di strani".