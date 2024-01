Fa troppo freddo per giocare di sera? Pioli risponde convinto

vedi letture

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma, match valido per la 20esima giornata di Serie A e vinto per 3-1 dai rossoneri a San Siro.

Fa troppo freddo per giocare di sera?

"Mi piace molto giocare di sera, ho sofferto anche un po' io. Credo che sia difficile giocare certe partite a certi livelli giocando tre volte a settimane. Per fortuna anche loro avevano giocato mercoledì. Se io potessi avrei giocato domani o martedì".