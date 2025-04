Felipe Melo rivela: "Buffon e altri scommettevano sulla Serie C brasiliana e mi chiedeva consigli"

Come un fulmine a ciel sereno, le dichiarazioni di Felipe Melo durante "Seleção Sportv" a Sport TV in Brasile, sicuramente non passeranno inosservate. Il centrocampista torna sul suo periodo in bianconero e rivela alcune abitudini di Gianluigi Buffon. Queste le sue dichiarazioni: "So che sarà un tema controverso perché dirò una cosa che pochi sanno.

Quando giocavo per la Juventus, alloggiavamo in un hotel a Torino che si trovava in un centro commerciale e aveva anche un cinema. Andavamo al cinema e Buffon scommetteva… Si sedeva davanti al computer, o aveva con sé il suo iPad, e scommetteva. E mi chiedeva: "Amico, che ne dici di questa partita qui in Serie C brasiliana? Scommetteva e ha vinto molti soldi, ma poi ha anche perso molto. E non era solo lui, c'erano anche altri che me lo chiedevano".