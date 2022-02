Femminile, Stapelfeldt: "Obiettivo? Aiutare la squadra a qualificarsi nuovamente in Champions"

Nina Stapelfeldt, attaccante del Milan Femminile, è stata intervistata da Milan TV. Queste tutte le sue dichiarazioni:

Il suo momento di forma: “Segnare ovviamente mi rendo molto felice, ma per me è anche molto importante migliorarmi ulteriormente e credo che quello che si sta vedendo ora siano semplicemente i frutti del duro lavoro degli ultimi mesi”.

Il momento della squadra: “La squadra sta giocando benissimo, siamo in un buon momento e il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a qualificarsi nuovamente per la Champions League e ovviamente continuare a segnare”.

Sul modulo: “Per me è indifferente giocare con 2 o 3 attaccanti, credo che sia più importante l’intesa sul terreno di gioco e al momento penso che questa intesa sia eccezionale”.

Hai qualche obiettivo personale particolare? “Ho degli obiettivi personali e li dichiaro quotidianamente, quindi sono sicura che li vedrete sul campo”.

Cosa ti piace dell’Italia? “Amo tutto dell’Italia: il tempo, il cibo, come tutti si godono la vita. Sì, amo tutte queste cose”.

Sulla passione dei tifosi: “Sapevo che gli italiani amassero il calcio e non credo che ci sia una parola adatta ad esprimere questo amore ma lo si avverte chiaramente ed è bellissimo. Amo la loro passione per il calcio, la percepisci ogni giorno quando sei in campo. È straordinario”.

Sulle qualità della squadra: “Credo che non ci sia una cosa più difficile dell’affrontare una squadra così unita come la nostra. Abbiamo qualità in ogni ruolo, quindi è davvero un gran momento quello che stiamo vivendo”.