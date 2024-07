Fenway Sports Group si ritira dalla corsa al Bordeaux dopo la retrocessione del club in terza serie

Nuovo ribaltone a Bordeaux. Fenway Sports Group, la multinazionale americana che aveva intenzione di aggiungere il club francese alla sua galassia - che comprende tra gli altri anche il Liverpool e in cui RedBird ha quote-, ha deciso “di non dare seguito alle trattative avviate nelle ultime settimane".

"Questa decisione si spiega in particolare con il costo significativo dello stadio negli anni a venire, ma anche con il contesto economico generale del calcio francese", precisa il gruppo in un comunicato stampa. Per il Bordeaux, adesso, sono guai seri: retrocessi la scorsa settimana in National 1 (la terza divisione francese) come misura precauzionale a causa dei problemi finanziari, i Girondini rischiano di non dare alla DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) le giuste garanzie per la prossima stagione.

"L'FC Girondins de Bordeaux e Gérard Lopez ringraziano Fenway Sports Group per l'interesse mostrato nei confronti del club e per aver viaggiato per incontrare i suoi stakeholder. Il club e il suo azionista stanno ora mettendo tutte le loro energie per mettere a punto un piano di finanziamento per la stagione 2024-2025 in vista dell'udienza di appello", il comunicato del Bordeaux.