Festival di Sanremo, Ibra carica Amadeus: "Segui le mie regole e andrà tutto bene"

Quest'anno Zlatan Ibrahimovic non sarà presente sul palco di Sanremo, ma lo svedese, come riporta il sito di SkySport, ha voluto mandare un messaggio al suo amico Amadeus in vista dell'inizio del Festival in programma domani sera: "Voglio mandare un grande in bocca al lupo per Sanremo, mi dispiace che non posso presentarmi: ma un anno fa ho messo qualche regola, basta seguirle e tutto andrà bene" ha dichiarato l'attaccante del Milan durante un collegamento video all’interno della trasmissione di Rai3 “Che tempo che fa”.