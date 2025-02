Feyenoord, capitan Timber fuori per il resto della stagione: il comunicato

Quinten Timber ha riportato un infortunio al legamento collaterale esterno del ginocchio e dovrà affrontare un periodo di recupero di diversi mesi. Il capitano del Feyenoord è stato già operato e non tornerà in campo per il resto della stagione.

Timber si è infortunato al ginocchio sinistro nella partita casalinga contro l’AC Milan, lo scorso mercoledì sera al De Kuip. Il centrocampista è atterrato in modo sfortunato sull’erba con il ginocchio iperesteso, subendo un forte impatto all’articolazione.

Nonostante sembrasse inizialmente in grado di continuare a giocare, Timber è stato costretto ad abbandonare il campo in anticipo. Gli esami medici hanno evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per garantire un recupero corretto e il più rapido possibile.

Il Feyenoord augura a Quinten tutta la forza e il successo per la sua guarigione.