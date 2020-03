FIGC, Gravina: "In caso di giocatore positivo a Coronavirus non escludiamo sospensione campionato"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato alla Rai a proposito della possibilità che un giocatore di Serie A contragga il Coronavirus: “In caso di Coronavirus per un giocatore di Serie A dobbiamo essere realisti. In quelle circostanze adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela dei nostri atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto può avere sulla competizione sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che oggi non riusciamo ancora a prevedere. Non possiamo escludere neanche sospensione del campionato".