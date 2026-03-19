Figurine Forever, al via la terza edizione: quando e dove si svolgerà

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FIGURINE FOREVER - Il 21-22 marzo 2026, si torna per la terza edizione al Forum di Assago in contemporanea con Milano Vinile – Fiera Internazionale del Disco organizzata da Ernyaldisko e Music Day. Verrà rilasciata anche la figurina di GIGI RADICE, folder numerato in 176 copie, con varianti figurina come calciatore del Milan (campione d'Italia e d'Europa), allenatore del Torino (campione d'Italia 1975/76) e del Cesena; in collaborazione con Museo del Grande Torino, Museo Bianconero del Cesena e la Famiglia Radice.

Oltre 200 tavoli dedicati ai collezionisti di musica e 40 tavoli dedicati a figurine, card e memorabilia sportiva, per tutti i gusti e tutte le età, dalle collezioni anni ’50 e ’60 fino ai giorni nostri. Calcio, basket, ciclismo, cartoni animati, film, didattici, youtuber, Harry Potter, Pokemon, Brainrot, Amici Cucciolotti e tanto altro ancora. Sarà allestita anche una piccola area dove i collezionisti potranno liberamente scambiare le proprie figurine e card. In collaborazione con Milano Vinile sarà presentata una nuova figurina solidale Forever Sticker dedicata al mondo della musica, ma anche del cinema (presto tutti i dettagli): Claudio Simonetti, i Goblin, Profondo Rosso ed i film di Dario Argento vi dicono qualcosa? L’incontro con l’artista sarà domenica 22 marzo, ore 11,30 presso la sala incontri.

Nella città del derby, è prevista l'uscita di due nuove figurine solidali Celebrative Sticker dedicate a:

- ARMANDO PICCHI, folder numerato in 108 copie, con varianti figurina come calciatore di Inter e Livorno, in collaborazione con la Famiglia Picchi

- GIGI RADICE, folder numerato in 176 copie, con varianti figurina come calciatore del Milan (campione d'Italia e d'Europa), allenatore del Torino (campione d'Italia 1975/76) e del Cesena; in collaborazione con Museo del Grande Torino, Museo Bianconero del Cesena e la Famiglia Radice

INSIEME PER IL WOW - MUSEO DEL FUMETTO DI MILANO, presso lo stand di Figurine Forever sarà possibile trovare le figurine solidali Fumetto Card non ancora esaurite ad offerta libera e le figurine solidali Forever Sticker al momento disponibili. L'intera somma raccolta sarà devoluta per sostenere il WOW - Museo del Fumetto di Milano, alla ricerca di una nuova casa