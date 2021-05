Finale Coppa Italia, il prefetto di Bergamo: "Siate responsabili". Tifosi con deroga al coprifuoco

"Mi appello al senso di responsabilità dei bergamaschi, che fino ad adesso hanno dimostrato di averne, a tutela della propria salute e di quella altri". E' l'appello lanciato oggi, al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, dal prefetto di Bergamo Enrico Ricci, in vista della finalissima di Coppa Italia di domani sera a Reggio-Emilia tra Atalanta e Juventus. Saranno potenziati i controlli delle forze dell’ordine nel centro di Bergamo e agli ingressi della città per evitare assembramenti prima e soprattutto dopo la partita (in programma alle 21). A coloro che hanno acquistato il biglietto e andranno a Reggio Emilia sarà consentito il rientro a casa in deroga al coprifuoco (che proprio da mercoledì inizia alle 23), ma solo per gli spostamenti tra lo stadio di Reggio Emilia e la propria abitazione, senza "deviazioni" ingiustificate.