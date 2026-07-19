Finale Mondiale, le probabili formazioni di Spagna-Argentina: Yamal e Messi si giocano il Pallone d’Oro?
Manca sempre meno all'appuntamento che ogni amante del calcio e non solo attende ogni quattro anni. È il giorno della finale della Coppa del Mondo, il trofeo più importante, più affascinante, il trofeo che ogni bambino sognava di vincere già da quando era bambino. Le due squadre che si affronteranno questa sera sono l'Argentina di Leo Messi, che difenderà il titolo vinto 4 anni fa, e la Spagna di Lamine Yamal. Da mancino a mancino, da Barcellona a Barcellona, è passato contro futuro. E allora vediamo quali dovrebbero essere le scelte dei due commissari tecnici, De La Fuente e Scaloni.
FINALE MONDIALE: SPAGNA-ARGENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni
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