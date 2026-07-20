Indicazioni positive per Amorim dalla prima sgambata. Due, in particolare, le note più liete

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Il Corriere dello Sport riassume quanto accaduto ieri a Milanello con la prima sgambata tra Prima Squadra e Milan Futuro.

All'interno di un box nella pagina dedicata al Milan, il Corriere dello Sport riassume quanto accaduto ieri a Milanello. Con una prima certezza: sono arrivate "indicazioni positive per Ruben Amorim nel primo test in famiglia contro la formazione di Milan Futuro".

Il report della partitella a Milanello

La partitella, terminata 7-0 per la prima squadra, è stata suddivisa in due tempi da 45 minuti dove però sono state cambiate totalmente le formazioni che in campo sono scese con il 3-4-2-1. Racconta così Antonio Vitiello sul Corriere dello Sport: "Nella prima frazione di gioco sono andati a segno i giocati Kostic e Ossola, con il montenegrino posizionato come trequartista dietro Nkunku, anche per le assenze di vere punte, Ramos e Gimenez su tutti, in questa fase della preparazione estiva. A centrocampo sono stati provati Ricci e Musah, con Athekame e Bartesaghi esterni. Nel secondo tempo invece sono arrivati altri cinque gol e hanno portato la firma di Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Il nuovo acquisto Mario Gila ha preso parte al match solamente nella ripresa ed è stato schierato centrale con Pavlovic a sinistra e Odogu a destra".

Due note liete in particolare

Il Corriere dello Sport, nello specifico, segnala due note particolarmente positive sulla partitella di ieri: "La rete di Camarda, entrato nel secondo tempo, è tra le note più liete della partitella, mentre Chukwueze ha lavorato soprattutto come esterno di centrocampo sulla fascia destra, e proprio da lì ha segnato un bel gol con un tiro a giro".