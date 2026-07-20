Indicazioni positive per Amorim dalla prima sgambata. Due, in particolare, le note più liete
All'interno di un box nella pagina dedicata al Milan, il Corriere dello Sport riassume quanto accaduto ieri a Milanello. Con una prima certezza: sono arrivate "indicazioni positive per Ruben Amorim nel primo test in famiglia contro la formazione di Milan Futuro".
Il report della partitella a Milanello
La partitella, terminata 7-0 per la prima squadra, è stata suddivisa in due tempi da 45 minuti dove però sono state cambiate totalmente le formazioni che in campo sono scese con il 3-4-2-1. Racconta così Antonio Vitiello sul Corriere dello Sport: "Nella prima frazione di gioco sono andati a segno i giocati Kostic e Ossola, con il montenegrino posizionato come trequartista dietro Nkunku, anche per le assenze di vere punte, Ramos e Gimenez su tutti, in questa fase della preparazione estiva. A centrocampo sono stati provati Ricci e Musah, con Athekame e Bartesaghi esterni. Nel secondo tempo invece sono arrivati altri cinque gol e hanno portato la firma di Chukwueze, Pavlovic, Camarda, Loftus-Cheek e Fofana. Il nuovo acquisto Mario Gila ha preso parte al match solamente nella ripresa ed è stato schierato centrale con Pavlovic a sinistra e Odogu a destra".
Due note liete in particolare
Il Corriere dello Sport, nello specifico, segnala due note particolarmente positive sulla partitella di ieri: "La rete di Camarda, entrato nel secondo tempo, è tra le note più liete della partitella, mentre Chukwueze ha lavorato soprattutto come esterno di centrocampo sulla fascia destra, e proprio da lì ha segnato un bel gol con un tiro a giro".
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