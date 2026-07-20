Maldini giovedì sarà davanti a Scaroni e ai presidenti della Serie A in Lega. Tema nuovo ct

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Il nuovo presidente del club Italia, sostenuto da Leonardo, ha suggerito la candidatura di Andrea Pirlo come ct della Nazionale.

Alessandro Bocci, giornalista, si è così espresso sul Corriere della Sera sulla scelta che, a breve, dovrà prendere Paolo Maldini per il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana: "La panchina più significativa del calcio italiano resta senza padrone. Abbiamo applaudito Malagò per la perseveranza e l’abilità con cui è riuscito a convincere Paolo Maldini, la scelta migliore, ma per l’allenatore i tempi sono diventati lunghi. Troppo. Questo doveva essere il week end decisivo e invece sono ancora giorni di riflessione e la sensazione è che i protagonisti in commedia non abbiano la stessa visione. Malagò, prima ancora di essere eletto, aveva puntato su Roberto Mancini che in queste lunghe settimane di passione si è sempre sentito vicino al traguardo senza però averlo tagliato.

Il nuovo presidente del club Italia, sostenuto da Leonardo, ha suggerito la candidatura di Andrea Pirlo. La serie A, invece, ha spinto e spinge ancora per Antonio Conte che ieri sera a Dazn ha parlato di azzurro con nostalgia e ha indicato la strada: «Ci deve essere condivisione. Chiunque sia il ct bisogna sposare la scelta senza incertezze». Conte ha spiegato di non essere stato contattato e al momento sembra indietro rispetto a Mancini e Pirlo. Questa sarà la settimana della verità: entro giovedì, giorno in cui Malagò e Maldini si presenteranno negli uffici della Lega di Serie A, sarà annunciato il nome dell’uomo che dovrà rilanciare la Nazionale sfregiata da tre consecutive mancate partecipazioni al Mondiale, «l’impresa al contrario» l’ha definita Conte. Maldini tace. Malagò da abile giocatore, la sua barca si chiama Jocker, tiene coperte le carte. Ma è lecito chiedersi come sia possibile che i due, nella estenuante trattativa per portare Paolo in via Allegri, non avessero trovato una quadra sul nome del ct. La Germania in pochi giorni ha preso Klopp, la Francia è pronta a sostituire Deschamps con Zidane. Noi siamo ancora in mezzo al guado".