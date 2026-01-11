Fiorentina-Milan 0-0 a fine primo tempo: doppia grande chance per Pulisic

Si è concluso 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Milan, gare valida per la 20^ giornata di Serie A. Meglio i viola in avvio, poi però è cresciuta la squadra di Max Allegri che è andata due volte vicinissima al gol con Pulisic, ma in entrambe le occasioni l'americano non è stato abbastanza lucido e concreto davanti a De Gea. Da segnalare il buon debutto da titolare di Fullkrug, autore di alcune ottime sponde per Pulisic, mentre molto male a sinistra Estupinan che ha sbagliato tantissimo. Nel recupero espulso il tecnico viola Vanoli per proteste.

Queste le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Parisi; Dodò, Ndour, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean. A disp.: Lezzerini, Christensen, Brescianini, Ranieri, Sohm, Nicolussi Caviglia, Solomon, Fazzini, Kospo, Fortini, Eddy, Piccoli. All. Vanoli.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Ricci, Estupinan; Fullkrug, Pulisic. A disp.: Terracciano, Torriani, Odogu, Dutu, Athekame, Bartesaghi, Modric, Fofana, Rabiot, Leao, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.