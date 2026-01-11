Fiorentina-Milan 1-1, i rossoneri falliscono l'aggancio all'Inter: la classifica aggiornata
Il Milan butta all’aria tre occasioni incredibili contro la Fiorentina e rischia perfino di perderla. Fofana e Nkunku confezionano un gol bellissimo al novantesimo e fanno sì che i rossoneri lascino il Franchi con un punto. Questa la classifica aggiornata.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 42 (18)
Milan 40 (19)
Roma 39 (20)
Napoli 38 (18)
Juventus 36 (19)
Como 34 (19)
Atalanta 31 (20)
Bologna 27 (19)
Udinese 26 (20)
Lazio 25 (19)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (19)
Cremonese 22 (19)
Parma 21 (19)
Cagliari 19 (19)
Lecce 17 (19)
Genoa 16 (19)
Fiorentina 14 (20)
Hellas Verona 13 (18)
Pisa 13 (20)
