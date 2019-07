Non è presente tra i convocati per la sfida contro il Val di Fassa Jordan Veretout ormai fuori squadra presso il ritiro di Moena della Fiorentina. Il francese, arrivato comunque al campo, assisterà da fuori alla prima amichevole stagionale della squadra di Montella. Assente anche Thereauche non ha problemi fisici ma che non fa di fatto parte della rosa dell'Aeroplanino.