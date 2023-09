Fisicità e quantità: l'importanza di Loftus-Cheek nel centrocampo rossonero

vedi letture

Secondo le ultime novità di formazione, a Cagliari tornerà dal primo minuto Ruben Loftus-Cheek. Dopo l'assenza in campionato dal primo minuto contro il Verona, il centrocampista inglese ha smaltito i problemi fisici avuti in Champions contro il Newscastle. Senza Rade Krunic, capace di dettare ritmi di gioco e mantere un buon equilibrio in mezzo al campo, toccherà all'ex giocatore del Chelsea a dare la giusta dose di quantità e qualità in un reparto che mai come in questo momento ha bisogno di certezze e conferme, in vista di un periodo fitto di partite importanti.