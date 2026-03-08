Flop Bologna, perde in casa con il Verona che riaccende le sue speranze

vedi letture

Dopo tre vittorie consecutive, il Bologna cade in casa e perde così altri punti molto importanti in chiave europea. La formazione di Vincenzo Italiano è stata sconfitta al Renato Dall'Ara per 1-2 dall'Hellas Verona, ultimo in classifica e che ritrova i tre punti per la prima volta dal 14 dicembre quando gli scaligeri vinsero contro la Fiorentina. Rinnovate speranze, dunque, per la squadra di Sammarco che prova a rilanciarsi in chiave salvezza. Succede tutto nel quarto d'ora iniziale della ripresa: vantaggio rossoblù con Rowe, rimontato in 4 minuti da Frese e Bowie.

SERIE A, 28° TURNO: IL PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 6/3

ore 20.45, Napoli-Torino 2-1

SABATO 7/3

ore 15, Cagliari-Como 1-2

ore 18, Atalanta-Udinese 2-2

ore 20.45, Juventus-Pisa 4-0

DOMENICA 8/3

ore 12.30, Lecce-Cremonese 2-1

ore 15, Bologna-Hellas Verona 1-2

ore 15, Fiorentina-Parma 0-0

ore 18, Roma-Genoa DAZN/SKY

ore 20.45, Milan-Inter DAZN

LUNEDÌ 9/3

ore 20.45, Lazio-Sassuolo DAZN/SKY