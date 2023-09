Florenzi verso la seconda consecutiva da titolare: non gli succedeva da dicembre 2021

Alessandro Florenzi sembra destinato a giocare dall'inizio la sfida che tra poco si terrà tra Cagliari e Milan. Il difensore italiano ha giocato titolare già contro il Verona, nell'ultima partita dei rossoneri, e quella di oggi sarebbe la seconda presenza consecutiva dal primo minuto: non gli capita da dicembre 2021, quando partì titolare in Milan-Salernitana e poi in Udinese-Milan della settimana dopo. In quel caso Florenzi conservò il posto anche nelle 5 partite successive, vedremo se in questa stagione potrà ripetersi.