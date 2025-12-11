Fofana resta in dubbio per il Sassuolo, ma per la Supercoppa ci sarà

vedi letture

Nel lunch match di domenica il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo per la 15esima giornata di Serie A Enilive. Partita importante, che potrebbe permettere al Diavolo di andare in Supercoppa ancora da primo in classifica, motivo per il quale Massimliano Allegri farà affidamento sui suoi uomini migliori, eccetto uno, Youssouf Fofana.

O meglio, il francese non è certo di recuperare dal suo infortunio muscolare per il Sassuolo, motivo per il quale la sua presenza resta fortemente in dubbio. In Supercoppa, a Riad, però, ci sarà, senza ombra di dubbio, e chissà che l'eventualmente esclusione di domenica non possa servire per preservare Fofana proprio in vista di questa gita fuori porta.