Fofana tenta il recupero per la sfida di sabato contro il Liverpool

Contro l'Arsenal Massimiliano Allegri ha dovuto fare a meno di Youssouf Fofana. Il centrocampista francese, out per un leggero problema fisico al ginocchio, spera di recuperare per la partita in programma sabato alle 13.30 contro il Liverpool ad Hong Kong.

Insieme a lui potrebbe tornare disponibile anche Mike Maignan, lasciato in tribuna perché non ancora al meglio della sua condizione fisica. Difficile, invece, il recupero di Alex Jimenez, che potrebbe tornare a disposizione direttamente per l'ultima partita di questa tournée tra Asia e Oceania del Milan.