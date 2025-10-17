Fondazione Milan avvia collaborazione sociale con Fondazione Mama Sofia in Repubblica Democratica del Congo

Le due realtà si uniscono per promuovere un impatto concreto e a lungo termine per la comunità locale, a partire dall’ampliamento di una scuola per 100 ragazze e ragazzi nella provincia del Congo Centrale.

Milano, 17 ottobre 2025 – Fare leva sul ruolo del Club e sulla capacità di Fondazione Milan di generare un impatto per la comunità: questo uno dei pilastri della collaborazione lanciata in estate da AC Milan e Repubblica Democratica del Congo.

A conferma di questo impegno, Fondazione Milan dà il via alla collaborazione con Fondazione Mama Sofia – attiva sul territorio congolese da otto anni e fondata da Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell'ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio – per contribuire alla costruzione e all’ampliamento di una scuola per 100 ragazze e ragazzi tra i 12 e i 19 anni, nel villaggio di Biabu, nella provincia del Congo Centrale.

In particolare, in questa stagione sportiva, la progettualità prevederà la realizzazione di laboratori multidisciplinari completamente attrezzati con macchinari e materiali didattici e di aree educative e ricreative volte a favorire il benessere psicofisico dei ragazzi, puntando su un approccio integrato che combina sport, educazione e benessere come leve per l’inclusione sociale e l’autonomia.

Un percorso destinato ad arricchirsi nel tempo, generando un impatto concreto anche nella capitale Kinshasa e a Boma, lavorando su tematiche di formazione professionale, indipendenza economica e salute pubblica. Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: “Siamo felici di dare il via a questa collaborazione e dare sostanza al nostro impegno sociale nella Repubblica Democratica del Congo, dove Fondazione Milan ha promosso il suo primo progetto internazionale in assoluto nel 2003. Al fianco di una realtà radicata sul territorio come Fondazione Mama Sofia, vogliamo creare consapevolezza e generare un cambiamento positivo concreto, che possa portare benefici a lungo termine alla comunità locale”.

“Questa partnership è molto più di un'iniziativa: è un gesto di amore, di responsabilità, di fiducia – ha dichiarato Zakia Seddiki Attanasio, Presidente della Fondazione Mama Sofia - . È un modo concreto per tendere la mano a chi troppo spesso viene lasciato indietro. Crediamo nello sviluppo del Congo come un percorso che parte dalle persone, dall’educazione, dallo sport, e che porta con sé dignità, autonomia e speranza. Con AC Milan, condividiamo il sogno di un futuro in cui ogni giovane possa sentirsi visto, ascoltato e valorizzato. Insieme, vogliamo costruire opportunità reali, durature, e dare vita a un cambiamento che parte dal cuore”.

In allineamento con gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa e del Global Gateway, progetti strategici di cooperazione e investimento sul continente africano promossi rispettivamente dal Governo italiano e dall’Unione Europea, la partnership tra AC Milan e Repubblica Democratica del Congo intende supportare lo sviluppo del Paese non solo a livello sociale, ma anche economico, culturale, turistico e di radicamento di una sana cultura sportiva.