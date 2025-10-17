Lo scherzo del destino: Pioli domenica contro il Milan festeggerà le 500 panchine in Serie A
Stefano Pioli deve tanto al Milan, e il Milan deve tanto a Stefano Pioli. Dopo 5 stagioni importanti insieme, dove l'apice è stato raggiunto con la vittoria dello scudetto del 2022, il tecnico emiliano ha salutato il club rossonero nel maggio del 2024 resosi conto della fine del suo corso.
Dopo l'esperienza al Milan Pioli ha allenato l'Al-Nassr in Arabia Saudita, per fare poi ritorno quest'estate "a casa sua", alla Fiorentina, a Firenze. E domenica, in occasione della settimana giornata di Serie A Enilive, il tecnico emiliano tornerà per la prima volta da avversario del Diavolo a San Siro, nel giorno in cui festeggerà le 500 panchine in Serie A.
