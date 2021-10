Fondazione Milan promuove Sport for Inclusion Network per lo sport come strumento d'inclusione

Attraverso il proprio profilo Twitter, l'AC Milan ha comunicato la presentazione odierna dello "Sport for Inclusion Network, community promossa da otto fondazioni tra cui Fondazione Milan. Il progetto veicola lo sport come strumento d'inclusione e rafforza la convinzione e la necessità di una sinergia d'azione".

Sul sito della community, si legge la seguente presentazione: "Sport for Inclusion Network è una community indipendente che promuove la collaborazione tra fondazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore e del mondo dello sport. Nasce dalla convinzione che la crescita di bisogni sociali urgenti e la vastità delle sfide che ci si presentano richieda necessariamente una sinergia d’azione che possa catalizzare e mettere a fattore comune risorse e competenze, integrando il mandato che ogni fondazione porta avanti in modo indipendente. Tra i riferimenti dello Sport for inclusion Network: il Libro Bianco sullo sport della Commissione Europea (2007) e il Libro Bianco dello sport italiano 2020 (2012) che evidenziano in particolare il ruolo sociale dello sport, vale a dire l'importanza che lo sport riveste in quanto fenomeno sociale; l’Agenda 2030 dell’ONU e in particolar modo lo “Sports and the Sustainable Development Goals” redatto dallo United Nations Office on Sport for Development and Peace per contribuire al fine di contribuire al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030".