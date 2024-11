Fonseca a Milan Tv: "Dopo aver fatto tre gol mai pensavo di pareggiare questa partita"

Il Milan si risveglia dal sogno di Madrid e si inceppa a Cagliari. I sardi, autori di una coraggiosa prova, fermano i rossoneri sul 3-3. La squadra di Fonseca, pur con una buona prova offensiva, regala una prestazione difensiva ancora una volta preoccupante, ricca di errori individuali e di reparto. L'ennesimo passo indietro della stagione per i rossoneri che non riescono proprio a trovare continuità in questa stagione. Nel post partita, ai microfoni di MIlan Tv, ha parlato il tecnico rossonero Paulo Fonseca.

Sui pericoli post Madrid che si sono verificati: "Sapevo che era una squadra difficile che gioca diretta sulle fasce. Ma dopo aver fatto tre gol mai pensavo di pareggiare questa partita. Il problema non è stato offensivo, abbiamo fatto tante cose buone. Problema difensivo, mancanza di aggressività sui cross, in area, sui duelli aerei. E' un segnale di mancanza di aggressività in questo momento. Abbiamo sofferto sempre sui cross. Perdere il 69% dei duelli aerei è un segnale".

Sulla questione Europa e Italia che non si è vista tanto: "I problemi oggi in difesa sono stati diversi rispetto a Monza: non è il gioco diretto ma i cross del Cagliari. Unico problema che abbiamo avuto e che per questo abbiamo perso due punti"

Sui due punti persi e sulla classifica: "Mai pensavo di perdere questa partita. Non possiamo prendere tre gol come quelli che abbiamo preso. Dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tanti punti prima della fine: siamo in crescita offensivamente e in alcuni momenti in difesa ma sull'aggressività dobbiamo continuare a lavorare"