Fonseca: "Abraham ha avuto un gran periodo quando ha giocato con Morata"

Intervenuto così in conferenza stampa, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha voluto commentare l'imminente partita di domani sera contro la Roma. Questo un estratto delle sue parole in conferenza a Milanello, in particolare sulla stagione di Tammy Abraham anche lui grande ex della sfida contro i giallorossi:

Milan Roma la sfida delle più grandi deluse del campionato?

"No, non la penso così. Non ho questo feeling. Siamo lontani dalla fine del campionato. Dopo penso che se facciamo un paragone con altre squadre dire che solo Roma e Milan stanno deludendo è troppo".

È contento di Abraham?

"È vero che i giocatori hanno alti e bassi. Ha avuto un gran periodo quando ha giocato con Morata, poi è stato meno bene. Ma sono soddisfatto di Abraham".