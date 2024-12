Fonseca: "Arrivare tra le prime 8 in Champions? Ci pensiamo, ma se non vinciamo domani..."

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni sul percorso del Milan in Champions League:

Obiettivo top 8 in Champions?

"Penso che la cosa più importante sia vincere la prossima, ma non posso dire che non pensiamo a questa possibilità. Ma se non vinciamo la prossima sarà difficile. Pensiamo alla prossima e poi penseremo alle altre".

Preparare partite europee al Milan è diverso?

"La Champions è sempre una competizione diversa, anche per i giocatori c'è una motivazione diversa. Ma il modo in cui prepariamo la partita è sempre uguale. Quello che è diverso magari è l'avversario, la strategia, la struttura. Nella mia testa ho che il prestigio del Milan in Europa è grande, dobbiamo capire questo e fare bene perché il Milan è una squadra da Champions League. È una competizione diversa, speciale".