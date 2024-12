Fonseca: "È incredibile leggere che i giocatori siano persi tra prima squadra e Milan Futuro"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Su Jimenez:

"Mi hanno fatto arrivare questa notizia, è incredibile. In questa squadra ha già giocato Torriani, Bartesaghi, Jimenez, Liberali, Zeroli, Camarda. Quando leggo che sono persi tra Milan Futuro, Primavera, Prima Squadra... È incredibile. Dico che siamo in difficoltà con i giocatori. Ho parlato che non avevamo infortuni, poi dopo abbiamo cominciato (ride, ndr). Pulisic era arrivato dalla nazionale con un problema, ora Musah e Loftus. Abbiamo anche Okafor, abbiamo anche Morata con la tonsillite. Ma è così, è un'opportunità per i giovani. Può giocare Camarda? Può giocare Camarda, può giocare qualche giovane... Domani i giovani saranno con noi e qualcuno giocherà".