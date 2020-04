Il presidente della Lombardia Attilio Fontana in diretta Facebook ha parlato della riapertura delle attività: "Non ci assumiamo una responsabilità di questo genere se non c'è la certezza che si può dare. Dovrà essere graduale, fatta su gruppi e settori in base ai rischi maggiori, con un piano operativo di gestione. Non faremo più riferimento ai vecchi sistemi".