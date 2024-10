Football Manager 25 rimandato a marzo 2025: l'annuncio di Sports Interactive

Football Manager 2025, inizialmente previsto per fine novembre, è stato rimandato da Sports Interactive a marzo 2025. La casa di sviluppo inglese, alle prese con l'annoso cambio di motore di gioco, ha spiegato la decisione con un comunicato ufficiale sul proprio sito.

"Dopo un'attenta riflessione, Sports Interactive ha deciso a malincuore di posticipare ulteriormente l'uscita di Football Manager 25.

Dopo averne parlato con SEGA, con i nostri licenziatari e i nostri partner, abbiamo ritenuto che la scelta migliore da prendere fosse rinviare il lancio del gioco a marzo 2025. Le date specifiche per le varie piattaforme verranno rese note una volta confermate. Nell'ultimo aggiornamento sullo sviluppo di settembre, avevamo spiegato di essere stati costretti a rimandare la data d'uscita originale di FM25 per dedicare più tempo allo sviluppo, in modo da offrire la migliore esperienza possibile per il primo capitolo di una nuova era di Football Manager. Questo tempo extra non si è rivelato purtroppo sufficiente a garantire una qualità e un'esperienza per il prodotto finale in linea con le nostre aspettative e i nostri standard. Nel blog precedente avevamo accennato di come lo sviluppo del gioco ha rappresentato una sfida particolarmente impegnativa per lo studio. Molte cose sono andate più a rilento di quanto ci aspettassimo, nonostante tutti i componenti del team abbiano continuato a lavorare senza sosta per completare il gioco in tempo.

Le tempistiche erano già molto strette e, come giustamente sottolineato da molti di voi negli ultimi commenti, il rischio era quello di affrettare troppo le operazioni e far uscire un prodotto che non fosse all'altezza dei nostri standard abituali. Questo ha messo ulteriore pressione su tutti i componenti dello studio, impegnati giorno per giorno a realizzare il miglior gioco possibile con passione e sacrificio. FM25 rappresenta la più grande rivoluzione a livello tecnico e grafico per la serie. Per questo motivo, non possiamo permetterci di compromettere il lancio di un capitolo fondamentale per la storia di Football Manager affrettandone l'uscita a novembre.

Ovviamente nessuno di noi si sarebbe aspettato uno scenario del genere a sette settimane dal lancio, ma seguendo i principi alla base del nostro studio, abbiamo valutato il quadro generale della situazione e ci siamo accorti che avevamo bisogno di più tempo per realizzare un gioco del quale tutti potessimo andare fieri. Ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno già prenotato il gioco per la loro fiducia e il loro sostegno. Tuttavia, visto il rinvio, nel caso in cui decidessi di chiedere un rimborso, puoi rivolgerti al tuo rivenditore. Come segnalato da alcuni, nell'annuncio dello scorso 30 settembre non avevamo fatto riferimento all'accesso avanzato su PC/Mac. Possiamo confermare che l'accesso avanzato sarà disponibile prima della nuova data di lancio. Vi aggiorneremo non appena avremo ulteriori informazioni più precise a riguardo. Anche la presentazione del nuovo gameplay è slittata e ora è prevista per la fine di gennaio 2025. Sappiamo benissimo che in molti rimarranno delusi da questo annuncio. Lo siamo anche noi e vi chiediamo scusa. Grazie per l'attenzione e per la pazienza. Il vostro sostegno ci dà una spinta enorme per continuare a lavorare alla nuova era di Football Manager".

Football Manager, insieme a eFootball di Konami, detiene i diritti per la rappresentazione di maglie, loghi ufficiali e stadio del Milan.