FOTO - La squadra torna ad allenarsi a Milanello, i migliori scatti della seduta

Dopo il giorno di riposo concesso ieri da mister Pioli, nella giornata odierna la squadra è tornata a Milanello per iniziare a lavorare in vista di Torino-Milan di domenica sera. Tante facce sorridenti ma concentrate, consci che i prossimi impegni saranno determinanti. Questi i migliori scatti del lavoro di oggi pubblicati dai canali social del club rossonero.

