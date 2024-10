FOTO - Milan-Udinese 1-0, le immagini più belle della serata di San Siro

vedi letture

Torna al successo il Milan che rialza la testa dopo la sconfitta di Firenze con coda polemica. La decide Chukwueze, al primo gol a San Siro in Serie A. Il nigeriano non segnava con la maglia del Milan da sette mesi. Rossoneri che resistono in inferiorità numerica per oltre un'ora per il cartellino rosso rimediato da Tijjani Reijnders, il primo della sua carriera. Brividi fino all'ultimo secondo, con l'Udinese che aveva trovato il gol con Kabasele, poi annullato dal VAR per fuorigioco. Con questa vittoria la squadra di Paulo Fonseca scavalca in classifica proprio l'Udinese. Di seguito le immagini più belle della notte di San Siro.