FOTO MN - Ieri Massaro e la Supercoppa di Riad al Milan Club Dublino
Ieri il Milan ha giocato a Dublino un'amichevole contro il Leeds che si è conclusa 1-1. In occasione di questo evento, Daniele Massaro, ex attaccante milanista e attuale Brand Ambassador del club rossonero, ha fatto visita al Milan Club Dublino, portando con la Supercoppa Italiana conquistata lo scorso gennaio dal Diavolo in Arabia Saudita.
Questo il tabellino di Leeds-Milan, match amichevole estivo.
LEEDS-MILAN 1-1
Marcatori: 31’ Gimenez, 67’ Stach.
LE FORMAZIONI
LEEDS (4-3-3): Perri (dal 46’ Darlow); Schmidt (dal 66’ Byram), Rodon, Struijk (dal 75’ Bijol), Gudmundsson (dal 75’ Harrison); Tanaka (dal 66’ Longstaff), Ampadu (dal 66’ Gruev), Stach (dal 89’ Gray); Gnonto (dal 75’ Ramazani), Piroe (dal 66’ Nmecha), James (dal 66’ Aaronson). A disp.: Cairns, Chadwick. All.: Farke.
MILAN (4-3-3): P. Terracciano (dal 69’ Torriani); Magni (dal 83’ Terracciano), Gabbia, Pavlović (dal 83’ Thiaw), Estupiñan; Musah (dal 46’ Coubis), Jashari (dal 61’ Eletu), Sala (dal 83’ Ricci); Chukwueze (dal 83’ Saelemaekers), Gimenez (dal 61’ Sia), Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella; Bartesaghi, Duțu, F. Terracciano, Tomori, Modrić. All.: Allegri.
Arbitro: Paul McLaughlin.
Ammoniti: 59’ Stach.
Recupero: 3’ 1T, 3’ 2T.
