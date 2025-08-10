Inter, Ausilio rivela: "Mio figlio mi ha rimproverato quando Jashari è andato al Milan"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha raccontato anche che suo figlio lo ha rimproverato dopo che il Milan ha preso Ardon Jashari: "Giulia ha preso tutta un’altra strada, si occupa di linguaggio dei media. Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso presto di giocare ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato.

Mi ha detto: te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. E’ vero, me lo aveva segnalato, ma gli ho risposto: mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi".

