Leeds-Milan 1-1, i promossi e bocciati della Gazzetta: Chukwueze e Jashari in forma, in ritardo P.Terracciano e Magni

In merito all'amichevole di ieri del Milan a Dublino contro il Leeds, terminata 1-1 (gol di Santiago Gimenez per i rossoneri), l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta due promossi e due bocciati nella squadra milanista: in forma sono apparsi Samuel Chukwueze, autore di un'ottima prestazione e del'assist per la rete del messicano, e Ardon Jashari, il quale, al suo debutto in maglia rossonera, ha fatto vedere tante ottime cose con il pallone tra i piedi. In ritardo invece Pietro Terracciano, che ha commesso un errore in occasione del gol del Leeds, e il giovane terzino Vittorio Magni che, soprattutto nella prima parte della partita, ha sofferto troppo Gnonto.

Questo il tabellino di Leeds-Milan, match amichevole estivo.

LEEDS-MILAN 1-1

Marcatori: 31’ Gimenez, 67’ Stach.

LE FORMAZIONI

LEEDS (4-3-3): Perri (dal 46’ Darlow); Schmidt (dal 66’ Byram), Rodon, Struijk (dal 75’ Bijol), Gudmundsson (dal 75’ Harrison); Tanaka (dal 66’ Longstaff), Ampadu (dal 66’ Gruev), Stach (dal 89’ Gray); Gnonto (dal 75’ Ramazani), Piroe (dal 66’ Nmecha), James (dal 66’ Aaronson). A disp.: Cairns, Chadwick. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): P. Terracciano (dal 69’ Torriani); Magni (dal 83’ Terracciano), Gabbia, Pavlović (dal 83’ Thiaw), Estupiñan; Musah (dal 46’ Coubis), Jashari (dal 61’ Eletu), Sala (dal 83’ Ricci); Chukwueze (dal 83’ Saelemaekers), Gimenez (dal 61’ Sia), Okafor. A disp.: Maignan, Pittarella; Bartesaghi, Duțu, F. Terracciano, Tomori, Modrić. All.: Allegri.

Arbitro: Paul McLaughlin.

Ammoniti: 59’ Stach.

Recupero: 3’ 1T, 3’ 2T.